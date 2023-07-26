ВСУ приступила к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России?

5:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска особенно активизировались на ореховском направлении запорожского фронта, где они попытались прорвать линию российской обороны, сообщил 26 июля утром глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Эти действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) он назвал второй волной контрнаступления Украины. Pravda.Ru анализирует ситуацию на запорожском и артемовском направлениях в течение последних нескольких дней.

Фото: Вадим Савицкий

"Запорожский фронт - началась вторая волна "контрнаступа" ВСУ. Враг бросил максимальные силы на прорыв нашей обороны на ореховском направлении", написал Рогов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в среду после массированной артиллерийской подготовки и авиационных ударов Украина пошла на штурм российских войск, а "основной удар противник нанес северо-восточнее Работино".

Позднее Рогов сообщил, что российские войска успешно отразили обе волны наступления ВСУ в районе Работино.

"Наши бойцы отразили две волны наступления на Работино на запорожском фронте, ожидается третья», — сказал он.

Отмечается, перед каждой атакой ВСУ вели артподготовку с применением кассетных боеприпасов. Более того, согласно имеющимся данным, Киев потерял более 30 единиц бронетехники, один отряд был взят в плен.

Ситуация на запорожском направлении

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в Запорожской области напряженная, ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону.

"Обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором наших подразделений и несет значительные потери", — сказал он, отметив, что за прошедшие сутки ВСУ попытались 36 раз обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки.

Информацию о боях на запорожском направлении прокомментировал и официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области», — сообщил он на брифинге.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили атаки на ореховском направлении. В ходе боя Российская армия уничтожила 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевую бронированную машину, а также ликвидировала более 100 украинских военнослужащих.

Артемовское направление

Военкор Лисицын проинформировал о тяжёлых боевых действиях на Артёмовском направлении. Армия РФ предприняла попытку ликвидировать укрепрайон боевиков ВСУ под Клещеевкой, однако, основные высоты они удержали.

В ходе ожесточённых боёв ВСУ атакуют в настоящее время с юго-запада и запада от населённого пункта. Под полный контроль его не взяла пока ни одна сторона.

На северном фланге киевский режим по-прежнему намеревается срезать выступы у Хромово и Ягодного, продавливая оборону Берховки, сообщает военкор.

Однако, по мнению бойца ВС РФ с позывным "Мазур", атаки украинской армии на Артёмовск являются отвлекающим манёвром.

Киевское руководство осознаёт, что взять под контроль такой крупный город — довольно сложная задача. Кроме того, изначально Украина делала акцент своего контрнаступления на Времевском выступе в Запорожской области. "Мазур" считает, что именно этот участок является главной целью ВСУ.

"Успех на данном направлении может позволить ВСУ фактически разорвать наш фронт на две части. Если ВСУ добьются здесь определённых успехов, то у них появится возможность взять в клещи часть территории в Херсонской и Запорожской областях. Все свои основные силы украинская армия бросает в Запорожье, и именно здесь они будут биться до последнего", — сообщил он в беседе с "МК".

Контрнаступление ВСУ — вторая волна?

Информацию о возможности начала второй волны прокомментировал военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок в своей колонке для издания.

"На данном этапе, похоже, первый "контрнаступ" близится к своему безрезультатному завершению, а второй будет еще очень нескоро. В частности, поступление в ВСУ первых многофункциональных истребителей F-16 ожидается не раньше зимы. Поэтому вполне возможно, что второй «контрнаступ» будет теперь уже весной следующего года", — написал он.

Тем не менее он не исключил, что в зависимости от обстановки на линии боевого соприкосновения вторая волна может начаться и раньше, однако в данный момент речь идет только о конце первой фазы контрнаступления.