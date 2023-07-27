Попытка атаковать позиции ВС РФ под Работино на Ореховском направлении закончилась для украинских сил большими потерями, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он уточнил, что в наступление Киевом были брошены подразделения армейского корпуса и пяти механизированных бригад.
"В результате грамотно выстроенной обороны, а также чётких и самоотверженных действий русских воинов 58-й армии, были уничтожены не менее 21 танка, включая "Леопарды", 14 БМП различных модификаций, включая "Брэдли", и одна ИМР (инженерная машина разминирования. — Прим. ред.). Потери врага в живой силе, по приблизительным оценкам, свыше 220 боевиков погибшими", — подчеркнул Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее американские аналитики признали, что упорство и изобретательность ВС РФ не позволили бы армиям НАТО пробить выстроенные российскими силами в зоне СВО оборонительные рубежи.
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