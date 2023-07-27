Рогов рассказал об итогах боёв под Работино: минус 21 танк, 14 БМП и 220 боевиков ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка атаковать позиции ВС РФ под Работино на Ореховском направлении закончилась для украинских сил большими потерями, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Всероссийское казачье общество

Он уточнил, что в наступление Киевом были брошены подразделения армейского корпуса и пяти механизированных бригад.

"В результате грамотно выстроенной обороны, а также чётких и самоотверженных действий русских воинов 58-й армии, были уничтожены не менее 21 танка, включая "Леопарды", 14 БМП различных модификаций, включая "Брэдли", и одна ИМР (инженерная машина разминирования. — Прим. ред.). Потери врага в живой силе, по приблизительным оценкам, свыше 220 боевиков погибшими", — подчеркнул Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее американские аналитики признали, что упорство и изобретательность ВС РФ не позволили бы армиям НАТО пробить выстроенные российскими силами в зоне СВО оборонительные рубежи.