"Царьград": Перенджиев прокомментировал слухи о второй волне призыва в зону СВО

После принятия нормы "О мобилизационной подготовке и мобилизации" начали распространяться слухи о возможной второй волне призыва в зону СВО. Однако военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что законопроект имеет другую цель. Он предполагает, что текущие обсуждения являются подготовкой к возвращению прежних сроков службы в армии, пишет "Царьград".

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Эксперт опирается на опыт боевых действий на Северном Кавказе, когда не требовалась мобилизация, а армия решала свои задачи за счёт контрактников и солдат, служивших второй год.

"Готовится возврат к ещё советским срокам службы: солдаты — два года, матросы — три года. Это было заявлено, но об этом как-то забыли. Сейчас, скорее всего, этот возврат состоится", — сообщил специалист.

При обсуждении боевых действий стоит учитывать, что наиболее подготовленными являются военные второго года службы. Кроме того, в ряде случаев также могут быть задействованы матросы, прослужившие три года.

"При этом военнослужащие второго года службы не направлялись по принципу принудительного характера. Это было добровольно. То есть принимался рапорт военного о желании отправиться в зону операции", — объяснил Перенджиев.

Он считает, что в конце текущего или в начале следующего года норму о переходе на прежние сроки службы могут принять.

По поводу решений о возможной второй волне мобилизации можно заключить, что на данный момент это не соответствует действительности.