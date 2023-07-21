Генерал Гурулёв заявил, что мобилизации в России не будет: "Сделан упор на контрактников"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России не планируется проводить вторую волну частичной мобилизации, поскольку сейчас главный приоритет — это набор граждан на контрактную службу в армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в беседе с URA.RU.

Фото: ВКонтакте

Он подчеркнул, что процедура частичной мобилизации зависит от промышленности. Однако на данный момент все силы сосредоточены на обеспечении той группировки войск, которая выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

"Мы сегодня основной дорогой идём. Это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад. Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется", — сказал Гурулёв.