В России не планируется проводить вторую волну частичной мобилизации, поскольку сейчас главный приоритет — это набор граждан на контрактную службу в армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что процедура частичной мобилизации зависит от промышленности. Однако на данный момент все силы сосредоточены на обеспечении той группировки войск, которая выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.
"Мы сегодня основной дорогой идём. Это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад. Поэтому сегодня, в этом году уж точно, никакой мобилизации не планируется", — сказал Гурулёв.
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