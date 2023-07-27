Укронацисты предприняли сегодня очередную попытку прорваться под Невельским в ходе боевых действий на Донецком направлении. Однако, российские разведчики сработали превосходно, сообщает военкор Лисицын.
Массированные удары по наступавшей бронированной технике киевского режима были нанесены бойцами ВС РФ при помощи дронов-камикадзе, уточнил эксперт.
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Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.