Бойцы ВС РФ успешно отразили попытку прорыва ВСУ на Донецком направлении

Укронацисты предприняли сегодня очередную попытку прорваться под Невельским в ходе боевых действий на Донецком направлении. Однако, российские разведчики сработали превосходно, сообщает военкор Лисицын.

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Массированные удары по наступавшей бронированной технике киевского режима были нанесены бойцами ВС РФ при помощи дронов-камикадзе, уточнил эксперт.