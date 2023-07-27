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Бойцы ВС РФ успешно отразили попытку прорыва ВСУ на Донецком направлении

Силовые структуры

Укронацисты предприняли сегодня очередную попытку прорваться под Невельским в ходе боевых действий на Донецком направлении. Однако, российские разведчики сработали превосходно, сообщает военкор Лисицын.

Бойцы ВС РФ успешно отразили попытку прорыва ВСУ на Донецком направлении
Фото: redstar.ru

Массированные удары по наступавшей бронированной технике киевского режима были нанесены бойцами ВС РФ при помощи дронов-камикадзе, уточнил эксперт.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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