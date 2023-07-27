Кедми назвал единственный вариант для победы России в СВО на Украине

Единственный способ, при котором можно победить киевский режим и поставить Запад на место — это начать воевать на всех участках Украины.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=r-_MKwWIFH0

Об этом сообщил экс-разведчик, бывший руководитель спецслужбы "Натив", эксперт и политолог Яков Кедми.

"Пока идут только бои в Донбассе. На других участках — это не бои, это не война, это не военные действия. Это не те действия, которые приведут к победе. С военной точки зрения, Россия может перейти в контрнаступление", — цитирует аналитика Telegram-канал "Пул №3"

Он отметил, что в любом военном конфликте побеждает более активный. Тем более, что за год СВО Россия провела немало мероприятий по усилению ВС РФ и сейчас у них достаточно сил.

А защитить Крым от атак можно лишь овладев побережьем до Измаила. Так Киев лишится возможности атаковать полуостров с моря, подытожил Кедми.