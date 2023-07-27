Члены ЛДПР инициировали введение налогового вычета за лечение участников военной спецоперации, следует из сообщения лидера партии Леонида Слуцкого в Telegram-канале.
По словам политика, на получение вычета должны рассчитывать граждане РФ, которые оплатили оказание высокотехнологичной медицинской помощи участнику СВО. Однако, отталкиваться следует не от лимита в размере 120 тысяч рублей, а от реально потраченных сумм, подчеркнул Слуцкий.
"Возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам, — заявил лидер ЛДПР. — Предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги".
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