Лидер ЛДПР Слуцкий инициировал введение налогового вычета за лечение участников спецоперации

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Члены ЛДПР инициировали введение налогового вычета за лечение участников военной спецоперации, следует из сообщения лидера партии Леонида Слуцкого в Telegram-канале.

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

По словам политика, на получение вычета должны рассчитывать граждане РФ, которые оплатили оказание высокотехнологичной медицинской помощи участнику СВО. Однако, отталкиваться следует не от лимита в размере 120 тысяч рублей, а от реально потраченных сумм, подчеркнул Слуцкий.

"Возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам, — заявил лидер ЛДПР. — Предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги".