Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ермаков: никаких сюрпризов на горячих участках нет после объявления новой фазы наступления ВСУ
Сразу три крупных банка России подняли ставки по ипотеке
Илона Маска видели в роскошном отеле, где отдыхала его бывшая подруга
Financial Times: киевский режим признал потерю пятой части снаряжения НАТО в ходе контрнаступления
Наташа Королева раскрыла главный модный совет от модельера Валентина Юдашкина
Аристов: Средний возраст кредитного заемщика в России - 30 лет
Царьград: 100 000 корейских бойцов — тайная цель визита Шойгу в КНДР?
Бойцы ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов под Угледаром
Попавший под обстрел депутат ГД Бородай: контрнаступление ВСУ подошло к пиковой фазе

Лидер ЛДПР Слуцкий инициировал введение налогового вычета за лечение участников спецоперации

0:44
Силовые структуры

Члены ЛДПР инициировали введение налогового вычета за лечение участников военной спецоперации, следует из сообщения лидера партии Леонида Слуцкого в Telegram-канале.

Лидер ЛДПР Слуцкий инициировал введение налогового вычета за лечение участников спецоперации
Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

По словам политика, на получение вычета должны рассчитывать граждане РФ, которые оплатили оказание высокотехнологичной медицинской помощи участнику СВО. Однако, отталкиваться следует не от лимита в размере 120 тысяч рублей, а от реально потраченных сумм, подчеркнул Слуцкий.

"Возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам, — заявил лидер ЛДПР. — Предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье Любовь Степушова Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
"Хайль, Зеленский": скандальный ролик напомнил немцам о цене поддержки ВСУ
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
Собрать ребёнка в школу в Башкирии обойдётся в 20 тысяч рублей
Певица Жасмин выставила на продажу свои поношенные вещи
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
SpaceX отменила запуск самого тяжелого спутника за минуту до старта
Писатель Юрий Поляков раскритиковал фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале
RS: США нужно быстрее завершить украинский конфликт после провала контрнаступления ВСУ
Сладков: бить их мы научились, танковая тактика ВСУ провалилась с треском
РИА Новости: для России создают антизападный механизм в ЕАЭС
Кадыров: свыше семи тысяч чеченских бойцов находятся в зоне спецоперации
Петля вокруг Авдеевки сжимается: "Пятнашка" взяла под огневой контроль единственную дорогу в город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников