Путин заявил, что уделяет теме военной спецоперации всё своё внимание и время

Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, что первостепенное внимание уделяет в своей работе ходу СВО на территории Украины. В интервью Павлу Зарубину глава государства акцентировал внимание на том, что с этого начинается каждый его день, и заканчивается он тоже темой спецоперации.

По словам Путина, он регулярно проводит встречи, совещания и телефонные переговоры, а также обсуждает наиболее актуальные вопросы сферы оборонно-промышленного комплекса и применения выпускаемого в стране оружия.