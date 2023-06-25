Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, что первостепенное внимание уделяет в своей работе ходу СВО на территории Украины. В интервью Павлу Зарубину глава государства акцентировал внимание на том, что с этого начинается каждый его день, и заканчивается он тоже темой спецоперации.
По словам Путина, он регулярно проводит встречи, совещания и телефонные переговоры, а также обсуждает наиболее актуальные вопросы сферы оборонно-промышленного комплекса и применения выпускаемого в стране оружия.
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