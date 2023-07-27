Попавший под обстрел депутат ГД Бородай: контрнаступление ВСУ подошло к пиковой фазе

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы Александр Бородай, который недавно попал под артобстрел в Донбассе, заявил о пиковой фазе контрнаступления украинских войск.

Фото: Министерство обороны Украины

По его мнению, наступательная операция Киева "идёт полным ходом". Он считает, что люди, говорящие о её завершении, ошибаются. Как пояснил парламентарий, ВСУ отходят от практики использования батальонно-тактических групп в ходе атак. Зафиксирован рост применения ротных и взводных тактических групп противника, уточнил Бородай.

"Контрнаступление Вооружённых сил Украины не закончилось, но подошло к пиковой фазе", — пишет "Парламентская газета" со ссылкой на депутата.

Он добавил, что ВСУ пытаются осуществить прорыв российской обороны. Снаряды и военная техника, подчеркнул парламентарий, имеются у армии Украины в большом количестве, однако первые признаки истощения ресурсов всё-таки прослеживаются.

Депутат назвал ситуацию вокруг Артёмовска сложной и напряжённой, поскольку Киев намерен отрезать пути к городу и окружить его.