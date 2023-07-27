Депутат Госдумы Александр Бородай, который недавно попал под артобстрел в Донбассе, заявил о пиковой фазе контрнаступления украинских войск.
По его мнению, наступательная операция Киева "идёт полным ходом". Он считает, что люди, говорящие о её завершении, ошибаются. Как пояснил парламентарий, ВСУ отходят от практики использования батальонно-тактических групп в ходе атак. Зафиксирован рост применения ротных и взводных тактических групп противника, уточнил Бородай.
"Контрнаступление Вооружённых сил Украины не закончилось, но подошло к пиковой фазе", — пишет "Парламентская газета" со ссылкой на депутата.
Он добавил, что ВСУ пытаются осуществить прорыв российской обороны. Снаряды и военная техника, подчеркнул парламентарий, имеются у армии Украины в большом количестве, однако первые признаки истощения ресурсов всё-таки прослеживаются.
Депутат назвал ситуацию вокруг Артёмовска сложной и напряжённой, поскольку Киев намерен отрезать пути к городу и окружить его.
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