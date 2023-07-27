Царьград: 100 000 корейских бойцов — тайная цель визита Шойгу в КНДР?

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о готовности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына направить на СВО войска появилась год назад.

Фото: Ютуб

Кремль по этому поводу комментариев не давал даже когда в зону спецоперации пошло оружие и боевики со всего света. Нынешний визит главы Минобороны Сергея Шойгу в КНДР вселяет надежду: может, Москва рассматривает предложение лидера КНДР?

В прошлом году ведущий Владимир Соловьёв отметил, что КНДР дала понять, что готова помочь в СВО военной силой добровольцами либо союзническим договором. Он добавил, что речь может идти о сухопутных частях (до 100 тысяч человек), а также тактических спецподразделениях, пишет "Царьград".

В тот раз предложение принято не было, и МИД РФ пришлось опровергать информацию. Но с той поры произошло много неприятного: пришлось оставить Херсон и Харьковскую область. Прошла частичная мобилизация. При этом Украину завалили оружием и объёмы поставок не падают. А поток наёмников не прекращается: к "набору" вопреки международным нормам подключены даже украинские посольства в странах.

И вот КНДР пригласила Шойгу на празднование Дня победы в Отечественной освободительной войне. Там кроме передачи России снарядов и ракет могут рассматривать и участие добровольцев армии КНДР, пишет издание.

У корейцев высокая степень подготовки и это будет хорошее подспорье для ВС РФ. Например, поможет решить вопросы на главных направлениях — в Запорожье и под Купянском, а также перераспределить силы по фронту. А будет ли результативным визит, покажет время, подытожил телеканал.