В первые дни наступательной операции в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) царил хаос. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Двое военных ВСУ отметили в интервью изданию, что ожидали менее жёсткое сопротивление со стороны российской армии. Именно поэтому Киев потерял американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и инженерное оборудование Запада, сказано в материале.
"Военные описали "хаос" в первые дни операции: инциденты с дружественным огнём и атаки, быстро перерастающие в спасательные операции после того, как они были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и вертолётами Ка-52 ВС РФ", — подчёркивается в материале газеты.
Украинские солдаты добавили, что Киев привлёк к участию в сложных штурмах "неопытных" военных. Несмотря на тренировки в западных странах, многие из них не были готовы к ожесточённым боям, уточнили в ВСУ.
Ранее стало известно, что Украина и её партнёры признали потерю пятой части снаряжения НАТО во время контрнаступления.
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