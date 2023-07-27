FT: военные ВСУ заявили о хаосе в своих рядах в первые дни контрнаступления

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В первые дни наступательной операции в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) царил хаос. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Фото: Mil.gov.ua

Двое военных ВСУ отметили в интервью изданию, что ожидали менее жёсткое сопротивление со стороны российской армии. Именно поэтому Киев потерял американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и инженерное оборудование Запада, сказано в материале.

"Военные описали "хаос" в первые дни операции: инциденты с дружественным огнём и атаки, быстро перерастающие в спасательные операции после того, как они были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и вертолётами Ка-52 ВС РФ", — подчёркивается в материале газеты.

Украинские солдаты добавили, что Киев привлёк к участию в сложных штурмах "неопытных" военных. Несмотря на тренировки в западных странах, многие из них не были готовы к ожесточённым боям, уточнили в ВСУ.

Ранее стало известно, что Украина и её партнёры признали потерю пятой части снаряжения НАТО во время контрнаступления.