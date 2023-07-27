Financial Times: киевский режим признал потерю пятой части снаряжения НАТО в ходе контрнаступления

Киевский режим, как и коллективный Запад, признали, что в процессе контрнаступления ВСУ лишились почти пятой части поставленного странами НАТО снаряжения. Об этом пишут корреспонденты авторитетного информационного издания Financial Times.

Фото: https://eadaily.com/

Авторы публикации оценили потери широко разрекламированного наступления укронацистов как ранние и тяжёлые.