Киевский режим, как и коллективный Запад, признали, что в процессе контрнаступления ВСУ лишились почти пятой части поставленного странами НАТО снаряжения. Об этом пишут корреспонденты авторитетного информационного издания Financial Times.
Авторы публикации оценили потери широко разрекламированного наступления укронацистов как ранние и тяжёлые.
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