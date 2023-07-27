FT: Киев бросает элитный украинский спецназ в бой как обычную пехоту

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Элитный спецназ Украины сражается в качестве обычной пехоты из-за нехватки живой силы. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам командира 78-го полка сил украинского спецназа с позывным "Султан", его подразделение вместо разведывательных мероприятий и операций в тылу вынуждено участвовать в боях как пехота. Такая ситуация сложилась на фоне серьёзных потерь Украины в первые дни наступательной операции, подчёркивается в материале газеты.

Ранее журналисты FT, ссылаясь на украинских военных, сообщили о "хаосе", царившем в рядах ВСУ в начале контрнаступления. Отмечается, что украинские солдаты, в том числе прошедшие подготовку на Западе, ожидали менее жёсткое сопротивление со стороны российских войск.