Бородай рассказал о тяжёлых боях за Артёмовск: "ВСУ хотят окружить город"

Украинские войска продолжают оказывать существенное давление на Артёмовском направлении. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, противник намерен окружить город, отрезать его от дорог.

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"Характер всего контрнаступления говорит о том, что они хотели пойти мощным накатом, но разбились. Тогда они перешли к своей старой тактике. Более эффективной, чем атака батальонными тактическими группами и прочими соединениями. Они пришли к тактике, когда в атаку у них идут роты или взводы", — объяснил Бородай в беседе с "МК".

Подобные манёвры вызывают проблемы у российской армии, указал депутат. Кроме того, противник активно минирует местность в регионе и использует западную военную технику. У группировки ВСУ на Артёмовском направлении довольно много американских БМП Bradley.

"Эти машины, конечно, представляют определённую угрозу и способны наносить потери. Они не являются "вундерваффе". Мы их успешно уничтожаем, но проблема в том, что их действительно много", — указал Бородай.