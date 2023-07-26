Атаки ВСУ на Артёмовск являются отвлекающим манёвром: основная цель — Запорожье

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска заметно активизировались на Артёмовском направлении в районе Клещеевки. Противнику удалось захватить высоты и зайти на окраины населённого пункта. Однако, по мнению бойца ВС РФ с позывным "Мазур", атаки украинской армии на Артёмовск являются отвлекающим манёвром.

Фото: warfiles.ru

Киевское руководство осознаёт, что взять под контроль такой крупный город — довольно сложная задача. Кроме того, изначально Украина делала акцент своего контрнаступления на Времевском выступе в Запорожской области. "Мазур" считает, что именно этот участок является главной целью ВСУ.

"Успех на данном направлении может позволить ВСУ фактически разорвать наш фронт на две части. Если ВСУ добьются здесь определённых успехов, то у них появится возможность взять в клещи часть территории в Херсонской и Запорожской областях. Все свои основные силы украинская армия бросает в Запорожье, и именно здесь они будут биться до последнего", — указал боец в беседе с "МК".