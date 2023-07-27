Украине остро не хватает современного западного оружия, такого, как зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На это пожаловался советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью с обозревателем The Guardian Шоном Уокером.
Представитель офиса украинского президента посетовал, что имеющихся у Киева ЗРК недостаточно для того, чтобы "закрыть" всю территорию Украины.
"У нас недостаточно современных ЗРК, таких как Patriot, способных поразить российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал" Дефицит этих систем означает, что мы не можем охватить все части страны", — сказал Подоляк.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин уже говорил о неуязвимости российских крылатых ракет "Оникс", которые "не по зубам" любому западному и тем более украинскому оружию.
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