Подоляк объяснил, в чём заключается слабость Украины перед ВС РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украине остро не хватает современного западного оружия, такого, как зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На это пожаловался советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью с обозревателем The Guardian Шоном Уокером.

Фото: armenianreport.com

Представитель офиса украинского президента посетовал, что имеющихся у Киева ЗРК недостаточно для того, чтобы "закрыть" всю территорию Украины.

"У нас недостаточно современных ЗРК, таких как Patriot, способных поразить российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал" Дефицит этих систем означает, что мы не можем охватить все части страны", — сказал Подоляк.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин уже говорил о неуязвимости российских крылатых ракет "Оникс", которые "не по зубам" любому западному и тем более украинскому оружию.