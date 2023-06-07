Бойцы ВДВ "Ланцетом" уничтожили ЗРК Patriot на фронте

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники армии России уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Патриот".

Фото: armenianreport.com

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы ВДВ обнаружили и нанесли удар по так разрекламированной американской американской системе ПРО. Кадр сделан оператором ударным беспилотником "Ланцет" перед самым ударом по Patriot.

Вскоре обещают выложить и видео.

"Ждём подтверждения и реакции фондового рынка на новость об уничтожении очередной американской установки ПВО", — комментирует в своём аккаунте соцсети ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Raytheon хотел прорекламировать Patriot за кучу миллионов долларов на этой войне. А они знают, сколько стоит дрон, который его уничтожил, спрашивают пользователи в Сети?