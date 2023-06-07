Десантники армии России уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Патриот".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы ВДВ обнаружили и нанесли удар по так разрекламированной американской американской системе ПРО. Кадр сделан оператором ударным беспилотником "Ланцет" перед самым ударом по Patriot.
Вскоре обещают выложить и видео.
"Ждём подтверждения и реакции фондового рынка на новость об уничтожении очередной американской установки ПВО", — комментирует в своём аккаунте соцсети ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Raytheon хотел прорекламировать Patriot за кучу миллионов долларов на этой войне. А они знают, сколько стоит дрон, который его уничтожил, спрашивают пользователи в Сети?
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.