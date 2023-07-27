Ходаковский объяснил, почему ВСУ удаётся "поддавливать" российскую армию

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский перечислил преимущества ВСУ на фронте, и обратил внимание на то, что победы армии Украины "измельчали".

Фото: polskieradio.pl

Ходаковский отметил, что сейчас ВСУ радуются захвату небольших посёлков, тогда как раньше отвоёвывали Херсон и харьковщину.

"Как военные люди, мы отдаём должное его упорству и целеустремлённости", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский признал, что ВСУ всё ещё удаётся "поддавливать" ВС РФ.

Командир батальона "Восток" отметил, что российская армия потеряла много значимых командирова высокого ранга. Напомнил он и о том, что, благодаря западному вооружению, ВСУ может "точечно бить на всю глубину нашего оперативного построения".

Удары, по словам военачальника, направлены на артиллерию и бронетехнику армии РФ, что снижает возможности пехоты.

"Ни один эфпиви-дрон, слепленный нами на коленке, не сможет конкурировать со свитчблейдом", — объяснил комбат.

Задача ВС РФ, по словам Ходаковского, вернуть оставленные территории с "прикупом".