Комбат "Востока" Александр Ходаковский перечислил преимущества ВСУ на фронте, и обратил внимание на то, что победы армии Украины "измельчали".
Ходаковский отметил, что сейчас ВСУ радуются захвату небольших посёлков, тогда как раньше отвоёвывали Херсон и харьковщину.
"Как военные люди, мы отдаём должное его упорству и целеустремлённости", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ходаковский признал, что ВСУ всё ещё удаётся "поддавливать" ВС РФ.
Командир батальона "Восток" отметил, что российская армия потеряла много значимых командирова высокого ранга. Напомнил он и о том, что, благодаря западному вооружению, ВСУ может "точечно бить на всю глубину нашего оперативного построения".
Удары, по словам военачальника, направлены на артиллерию и бронетехнику армии РФ, что снижает возможности пехоты.
"Ни один эфпиви-дрон, слепленный нами на коленке, не сможет конкурировать со свитчблейдом", — объяснил комбат.
Задача ВС РФ, по словам Ходаковского, вернуть оставленные территории с "прикупом".
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