Ходаковский: противник переигрывает нас в точности и дальности

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На линии боевого соприкосновения происходит "мелкая моторика" — небо кишит российскими и украинскими беспилотниками, заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

Фото: vk.com

Он рассказал, что ежедневно через руки бойцов проходят дроны, которые либо превращаются в снаряды, либо в разведывательные БПЛА. Тоже самое, добавил бывший комбат "Востока", происходит на стороне киевского режима.

"В одном он (противник. — Прим. ред.) сейчас нас переигрывает — в точности импортных средств поражения. Ну и, традиционно, в дальности", — рассказал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Если российский "москитный воздушный флот" не только сравнялся с украинским, пояснил он, но и опережает возможности ВСУ, то недостаток тяжёлых БПЛА объясняется инерцией российской промышленности, которая пока не может перестроиться под современные военные нужды.