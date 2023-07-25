На линии боевого соприкосновения происходит "мелкая моторика" — небо кишит российскими и украинскими беспилотниками, заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.
Он рассказал, что ежедневно через руки бойцов проходят дроны, которые либо превращаются в снаряды, либо в разведывательные БПЛА. Тоже самое, добавил бывший комбат "Востока", происходит на стороне киевского режима.
"В одном он (противник. — Прим. ред.) сейчас нас переигрывает — в точности импортных средств поражения. Ну и, традиционно, в дальности", — рассказал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Если российский "москитный воздушный флот" не только сравнялся с украинским, пояснил он, но и опережает возможности ВСУ, то недостаток тяжёлых БПЛА объясняется инерцией российской промышленности, которая пока не может перестроиться под современные военные нужды.
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