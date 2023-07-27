В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ

Боевики "Волчьей стаи" 2-го украинского штурмового батальона 3-й ОШБр (бывший "Азов"*) попали в засаду спецназа армии России при отступлении у н. п. Работино.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника". По всей вероятности, штурмовики были задействованы во время длительного наступления 26 июля.

По предварительной информации, танк Т-72М1 был уничтожен ПТРК, после чего раненые всушники были брошены, а остальные убежали.

Это подразделение националистов из-за больших потерь ВСУ было переброшено в Запорожье с Артёмовского направления и из Херсонской области.

*организация признана террористической в РФ.