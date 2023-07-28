Украина должна получить первые американские танки M1A1 Abrams в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, в августе Вашингтон намерен доставить несколько таких танков в ФРГ для модернизации, а затем боевые машины будут переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Отмечается, что украинским солдатам позволят управлять танками лишь после прохождения двухнедельного подготовительного курса на немецком полигоне. Как подчёркивается в статье, тренировки могут закончиться к концу лета.
Ранее обозреватель 19FortyFive заявил, что российский танк Т-90 во многом превосходит американский Abrams благодаря реактивной броне, различным комбинациям композитных броневых материалов, улучшенным прицелам и дымовым гранатам.
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