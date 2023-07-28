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Politico: поставки первых американских танков Abrams на Украину должны начаться в сентябре

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Силовые структуры

Украина должна получить первые американские танки M1A1 Abrams в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

Politico: поставки первых американских танков Abrams на Украину должны начаться в сентябре
Фото: topwar.ru

По информации издания, в августе Вашингтон намерен доставить несколько таких танков в ФРГ для модернизации, а затем боевые машины будут переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинским солдатам позволят управлять танками лишь после прохождения двухнедельного подготовительного курса на немецком полигоне. Как подчёркивается в статье, тренировки могут закончиться к концу лета.

Ранее обозреватель 19FortyFive заявил, что российский танк Т-90 во многом превосходит американский Abrams благодаря реактивной броне, различным комбинациям композитных броневых материалов, улучшенным прицелам и дымовым гранатам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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