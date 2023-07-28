Politico: поставки первых американских танков Abrams на Украину должны начаться в сентябре

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина должна получить первые американские танки M1A1 Abrams в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

Фото: topwar.ru

По информации издания, в августе Вашингтон намерен доставить несколько таких танков в ФРГ для модернизации, а затем боевые машины будут переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинским солдатам позволят управлять танками лишь после прохождения двухнедельного подготовительного курса на немецком полигоне. Как подчёркивается в статье, тренировки могут закончиться к концу лета.

Ранее обозреватель 19FortyFive заявил, что российский танк Т-90 во многом превосходит американский Abrams благодаря реактивной броне, различным комбинациям композитных броневых материалов, улучшенным прицелам и дымовым гранатам.