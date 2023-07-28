Российские военные нанесли удар по ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", уничтожив до взвода противника.
По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, живая сила и техника украинских войск поражены у населённого пункта Благодатное в ДНР.
"Потери противника от удара составили до взвода живой силы и четыре автомобиля", — подчеркнул представитель МО РФ в беседе с ТАСС.
Он добавил, что речь идёт о российской атаке по месту сосредоточения 41-й отдельной мехбригады ВСУ, которая базировалась неподалёку от Благодатного на Купянском направлении.
Ранее военные РФ получили денежное вознаграждение за уничтожение американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации с помощью комплекса "Торнадо-С". Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.
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