Российским военнослужащим было выплачено денежное вознаграждение за ликвидацию в ходе спецоперации ракетной системы HIMARS производства США, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Представитель ведомства уточнил, что американская РСЗО была уничтожена с помощью ракетного комплекса "Торнадо-С".
"За каждую поражённую цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят — если разведка заработается, то об успешно поражённой цели станет известно по пополнению счета", — отмечается в сообщении.
Бойцы ВС РФ подчеркнули, что премию получает не только работавший расчёт, но и каждый человек в отличившимся подразделении.
Ранее военкоры рассказали, что вблизи линии соприкосновения впервые замечены британские танки Challenger.
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