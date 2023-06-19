Минобороны: бойцы ВС РФ получили денежные премии за уничтожение HIMARS ракетой "Торнадо-С"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военнослужащим было выплачено денежное вознаграждение за ликвидацию в ходе спецоперации ракетной системы HIMARS производства США, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: militaryparitet.com

Представитель ведомства уточнил, что американская РСЗО была уничтожена с помощью ракетного комплекса "Торнадо-С".

"За каждую поражённую цель бойцам начисляется выплата. Военнослужащие шутят — если разведка заработается, то об успешно поражённой цели станет известно по пополнению счета", — отмечается в сообщении.

Бойцы ВС РФ подчеркнули, что премию получает не только работавший расчёт, но и каждый человек в отличившимся подразделении.

Ранее военкоры рассказали, что вблизи линии соприкосновения впервые замечены британские танки Challenger.