В Екатеринбурге проходит прощание с военкором Ростиславом Журавлевым

В Доме офицеров в Екатеринбурге проходит прощание с военным корреспондентом РИА Новостей Ростиславом Журавлевым, сообщается на сайте издания.

Фото: ВКонтакте

На церемонии присутствуют родственники, друзья и коллеги журналиста. Сообщается, что на прощание пришли губернатор области Евгений Куйвашев, ведущий Дмитрий Киселев, полпред президента по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев.

"Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — сказал Дмитрий Киселев.

Ростислав Журавлев будет похоронен на Широкореченском кладбище.

Ранее, президент России Владимир Путин наградил военкора орденом Мужества посмертно.

Ростислав погиб в ходе обстрела ВСУ кассетными боеприпасами, ранения получили еще несколько журналистов. Сообщается, что украинская сторона целенаправленно открыла огонь по представителям прессы.