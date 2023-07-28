В результате ракетных ударов украинских войск по Токмаку с помощью кассетных бомб скончалась женщина. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали частный сектор. Он пояснил, что один из домов загорелся при ударе кассетными снарядами. В нём проживала погибшая женщина, добавил врио губернатора.
"Противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака", — подтвердил Балицкий в Telegram-канале.
Как уточнил политик, ещё один мирный житель доставлен в больницу с ранениями.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что передача американских кассетных снарядов Киеву бьёт по "останкам" отношений между Москвой и Вашингтоном.
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