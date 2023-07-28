Балицкий заявил об ударе ВСУ по Токмаку кассетными боеприпасами и гибели женщины

В результате ракетных ударов украинских войск по Токмаку с помощью кассетных бомб скончалась женщина. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: crimea.ria.ru

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали частный сектор. Он пояснил, что один из домов загорелся при ударе кассетными снарядами. В нём проживала погибшая женщина, добавил врио губернатора.

"Противник нанёс три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака", — подтвердил Балицкий в Telegram-канале.

Как уточнил политик, ещё один мирный житель доставлен в больницу с ранениями.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что передача американских кассетных снарядов Киеву бьёт по "останкам" отношений между Москвой и Вашингтоном.