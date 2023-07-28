Ночью вооруженные силы Украины атаковали Шахтерск (ДНР), в результате обстрела загорелась нефтебаза, об этом сообщил глава города Александр Шатов.
Администрация города сообщает, что удары наносились из ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), было выпущено пять ракет.
"В результате ракетного удара на территории нефтебазы произошло возгорание", — написал глава Александр Шатов в своем официальном Telegram-канале.
По некоторым данным, загорелось несколько резервуаров с топливом, пострадавших нет.
Ракетный обстрел начался в 02.20 по местному времени.
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