В Шахтерске загорелась нефтебаза после ударов ВСУ

Ночью вооруженные силы Украины атаковали Шахтерск (ДНР), в результате обстрела загорелась нефтебаза, об этом сообщил глава города Александр Шатов.

Фото: Mil.gov.ua

Администрация города сообщает, что удары наносились из ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), было выпущено пять ракет.

"В результате ракетного удара на территории нефтебазы произошло возгорание", — написал глава Александр Шатов в своем официальном Telegram-канале.

По некоторым данным, загорелось несколько резервуаров с топливом, пострадавших нет.

Ракетный обстрел начался в 02.20 по местному времени.