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В Шахтерске загорелась нефтебаза после ударов ВСУ

Силовые структуры

Ночью вооруженные силы Украины атаковали Шахтерск (ДНР), в результате обстрела загорелась нефтебаза, об этом сообщил глава города Александр Шатов.

В Шахтерске загорелась нефтебаза после ударов ВСУ
Фото: Mil.gov.ua

Администрация города сообщает, что удары наносились из ракетно-артиллерийских систем залпового огня (РСЗО), было выпущено пять ракет.

"В результате ракетного удара на территории нефтебазы произошло возгорание", — написал глава Александр Шатов в своем официальном Telegram-канале.

По некоторым данным, загорелось несколько резервуаров с топливом, пострадавших нет. 

Ракетный обстрел начался в 02.20 по местному времени. 

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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