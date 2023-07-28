Командование Вооружённых сил Украины официально зарезервировало сотни тысяч могил для погибших солдат в результате контрнаступления.
Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР" со ссылкой на украинских хакеров группировки Beregini.
Они опубликовали результаты "мясных штурмов" украинской армии. Для уже погибших в "контрнаступе" и для тех, кто скоро погибнет резервируются сотни тысяч мест на кладбищах. Во Львове старые могилы раскапываются и уже непосредственно в них готовят могилы для вновь погибших боевиков ВСУ.
Не лучше дело обстоит в столице Украины — Киеве. Там на Быковнянском кладбище ещё в апреле назад выделили 50 тыс. мест, а к середине июля места на этом кладбище уже закончились.
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