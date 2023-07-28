ВСУ официально зарезервировали сотни тысяч могил для жертв контрнаступления

Командование Вооружённых сил Украины официально зарезервировало сотни тысяч могил для погибших солдат в результате контрнаступления.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР" со ссылкой на украинских хакеров группировки Beregini.

Они опубликовали результаты "мясных штурмов" украинской армии. Для уже погибших в "контрнаступе" и для тех, кто скоро погибнет резервируются сотни тысяч мест на кладбищах. Во Львове старые могилы раскапываются и уже непосредственно в них готовят могилы для вновь погибших боевиков ВСУ.

Не лучше дело обстоит в столице Украины — Киеве. Там на Быковнянском кладбище ещё в апреле назад выделили 50 тыс. мест, а к середине июля места на этом кладбище уже закончились.