Царьград: самолётов F-16 Киеву пока не дадут — учите летать танки "Леопард"

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Леопарды" русских не победили, теперь Киеву нужны истребители.

Фото: Splash/ All Over

Он с каждым днём требует F-16 всё настойчивей и наглей. Но в НАТО, соглашаясь, что они ВСУ хотя и пригодятся, поставлять их не спешат.

США пока не смогли согласовать с союзниками вопросы по обучению украинских лётчиков на F-16. И пока ни одна страна не обязалась предоставить штурмовики для этого, пишет "Царьград".

Ранее Вашингтон заявлял, что намерен передать ВСУ F-16 уже до конца этого года. Правда, американцы при этом признали, что ситуацию на фронте они не изменят. Больше они призваны оказывать психологическое давление на РФ.

Ну и попытка продемонстрировать, что поддержка Украины Западом продолжается. В этом и есть смысл, поскольку с военной точки зрения перелома ждать в ходе СВО им не приходится.

Безусловно, в случае поставки американских самолётов ВС РФ потребуются дополнительные усилия по нейтрализации. Однако очевидно, что ПВО и ВКС РФ с этой задачей справятся.

Напомним, в своё время ходили разговоры, что якобы появление у Киева немецких "Леопардов" изменит ход спецоперации в пользу ВСУ. Но массовые поставки состоялись и стало ясно, что "Леопарды" горят ещё ярче остальных. Теперь осталось разве что научить их летать. Так что небо Украины может так и не увидеть истребители F-16, подытожило издание.