Танк российской армии один встретил наступающую колонну бронетехники вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. Экипаж проявил героизм и уничтожил превосходящие силы врага. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
Авторы канала отмечают, что в ходе боёв в районе Новодаровки навстречу русскому танку вышла колонна, состоящая из двух танков и пяти бронемашин противника.
Танкисты при поддержке артиллерии смогли сдержать наступление противника, уничтожив всю технику и украинских боевиков.
На кадрах видно, как танк ВС РФ хладнокровно расстреливает движущиеся на него танки ВСУ. Затем он откатывается назад для пополнения боекомплекта и снова возвращается, чтобы завершить "работу".
Ряд экспертов и военкоров уже выступили с предложением представить экипаж к высокой награде за этот подвиг.
Ранее боевик ВСУ дал реальную оценку танкам "Леопард" и военной технике НАТО
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.