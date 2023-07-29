РВ: российский танк в одиночку встретил и уничтожил колонну техники ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танк российской армии один встретил наступающую колонну бронетехники вооружённых сил Украины на Запорожском направлении. Экипаж проявил героизм и уничтожил превосходящие силы врага. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Танк ВС РФ в одиночку уничтожил колонну техники ВСУ

Авторы канала отмечают, что в ходе боёв в районе Новодаровки навстречу русскому танку вышла колонна, состоящая из двух танков и пяти бронемашин противника.

Танкисты при поддержке артиллерии смогли сдержать наступление противника, уничтожив всю технику и украинских боевиков.

На кадрах видно, как танк ВС РФ хладнокровно расстреливает движущиеся на него танки ВСУ. Затем он откатывается назад для пополнения боекомплекта и снова возвращается, чтобы завершить "работу".

Ряд экспертов и военкоров уже выступили с предложением представить экипаж к высокой награде за этот подвиг.

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