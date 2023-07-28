Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Раненый боец ВС РФ Магомедов не прекратил огонь и помог отразить атаку ВСУ
Военкор Медведев: ВСУ приходится атаковать, потому что Киев запретил им отступать
РСЗО "Торнадо-С" уничтожила до взвода ВСУ в районе Благодатного в ДНР
Французская Technip Energies окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ- 2"
Politico: поставки первых американских танков Abrams на Украину должны начаться в сентябре
Минобороны Японии заявило о новой эре мирового кризиса
Япония открыто назвала Россию "непосредственной угрозой" Европе
Посол Антонов: поставки кассетных боеприпасов ВСУ бьют "по останкам" отношений между США и РФ
В США прокомментировали требования Киева по оружию: "До откровенного шантажа докатились?"

Солдат ВСУ дал реальную оценку танкам "Леопард" и военной технике НАТО

1:22
Силовые структуры

Военнослужащий украинской армии выступил с длинным монологом (причём на русском языке и с обильным использованием ненормативной лексики) перед сослуживцами и на пальцах разъяснил, в каком положении реально оказалась Украина. Видео появилось в Сети.

Солдат ВСУ дал реальную оценку танкам "Леопард" и военной технике НАТО
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

По словам боевика, благодаря американскому контролю над Интернетом, целому поколению украинцев внушили, что на Западе всё самое лучшее, а на Украине всё очень плохо.

В пример всушник привёл поставленные Киеву странами НАТО немецкие танки "Леопард", которые преподносили как самую крутую "супер-технику".

"Приехали и умылись тут кровью эти "Леопарды". Ни автомата заряжания, ничего нет, все тяжеленные, буксуют. Никакого толку от них нет. Вон их набили сколько — напротив нас вот здесь — кладбище устроили…" — заявил боевик ВСУ.

Точно так же всё с их крутыми "Абрамсами" будет. Всё это такая же распиаренная фигня, добавил солдат.

"И так во всём. Любой наш автомобиль возьми военный и их… У нас жрёт что хочешь, на коленке можно отремонтировать. У нас техника эта вся предназначена для войны, а у них она предназначена для тухлых понтов… Они же торгаши, вот они и впаривают по всему миру", — заключил военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Боевики ВСУ в шоке бросили горящий танк
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК

Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.

РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
У страха глаза велики: ВКС России перешли на дневные удары по ВСУ
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка
Fox News: что Никсон, Буш и Обама втихаря заявляли про Украину и Крым
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Завис на 20 секунд: республиканец напугал коллег внезапным молчанием
Завис на 20 секунд: республиканец напугал коллег внезапным молчанием
Последние материалы
Япония открыто назвала Россию "непосредственной угрозой" Европе
Посол Антонов: поставки кассетных боеприпасов ВСУ бьют "по останкам" отношений между США и РФ
В США прокомментировали требования Киева по оружию: "До откровенного шантажа докатились?"
Украинские боевики подорвались под Угледаром на своих же минах
РИА Новости: Россия потеряет незамерзающий порт в Мурманске из-за "коллапса" Гольфстрима
Собянин: ночью была предпринята попытка атаки вражеского БПЛА на Москву
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 год
Умер актёр из "Улицы разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Бабенко
NYT: украинская беженка ушла от мужа к финну после 30 лет брака — "Мне нужна новая жизнь"
Бразилия отказалась выдать США россиянина, обвинённого в шпионаже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников