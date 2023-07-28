Солдат ВСУ дал реальную оценку танкам "Леопард" и военной технике НАТО

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащий украинской армии выступил с длинным монологом (причём на русском языке и с обильным использованием ненормативной лексики) перед сослуживцами и на пальцах разъяснил, в каком положении реально оказалась Украина. Видео появилось в Сети.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

По словам боевика, благодаря американскому контролю над Интернетом, целому поколению украинцев внушили, что на Западе всё самое лучшее, а на Украине всё очень плохо.

В пример всушник привёл поставленные Киеву странами НАТО немецкие танки "Леопард", которые преподносили как самую крутую "супер-технику".

"Приехали и умылись тут кровью эти "Леопарды". Ни автомата заряжания, ничего нет, все тяжеленные, буксуют. Никакого толку от них нет. Вон их набили сколько — напротив нас вот здесь — кладбище устроили…" — заявил боевик ВСУ.

Точно так же всё с их крутыми "Абрамсами" будет. Всё это такая же распиаренная фигня, добавил солдат.

"И так во всём. Любой наш автомобиль возьми военный и их… У нас жрёт что хочешь, на коленке можно отремонтировать. У нас техника эта вся предназначена для войны, а у них она предназначена для тухлых понтов… Они же торгаши, вот они и впаривают по всему миру", — заключил военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.