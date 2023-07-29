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На Украину из Кувейта экстренно перебрасывается военная техника

Силовые структуры

На Украину в срочном порядке перебрасывается военная тяжёлая техника из Кувейта.

На Украину из Кувейта экстренно перебрасывается военная техника
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

По информации портала, техника перебрасывается тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ан-124-100 авиационной компании "Авиалинии Антонова". Предварительная версия по доставке — внутри самолётов американские БМП М2А2 Bradley, однако канал не исключает и танки М-84.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что танковая тактика Вооружённых сил Украины провалилась с треском.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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