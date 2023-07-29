На Украину в срочном порядке перебрасывается военная тяжёлая техника из Кувейта.
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
По информации портала, техника перебрасывается тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ан-124-100 авиационной компании "Авиалинии Антонова". Предварительная версия по доставке — внутри самолётов американские БМП М2А2 Bradley, однако канал не исключает и танки М-84.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что танковая тактика Вооружённых сил Украины провалилась с треском.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.