На Украину из Кувейта экстренно перебрасывается военная техника

На Украину в срочном порядке перебрасывается военная тяжёлая техника из Кувейта.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

По информации портала, техника перебрасывается тяжёлыми военно-транспортными самолётами Ан-124-100 авиационной компании "Авиалинии Антонова". Предварительная версия по доставке — внутри самолётов американские БМП М2А2 Bradley, однако канал не исключает и танки М-84.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что танковая тактика Вооружённых сил Украины провалилась с треском.