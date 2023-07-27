В Токмаке, куда пытались прорваться ВСУ через Работино и Васильевку, сейчас тихо.
Военкор Александр Сладков рассказывает, что сейчас там происходит.
Вчера бойцы РФ из нескольких подразделений остановили удар, который киевская власть уже планировала назвать главным. В степях Запорожья было уничтожено три механизированных батальона. 21 танк, не менее десяти БМП, до полутысячи боевиков ВСУ.
"Бить их мы научились", — отмечает журналист.
Армия России может уничтожать не только малые бронегруппы националистов, но и эффективно останавливать большие танковые кулаки. Бандеровцы пытались прорваться большими силами, однако это привело лишь к увеличению уничтоженной техники украинских войск, подытожил Сладков.
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