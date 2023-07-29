Боевик ВСУ под Донецком сдался бойцам ВС РФ в плен на машине, которая была нагружена переносными зенитными ракетными комплексами.
ПЗРК было в автомобиле около двадцати. Это рассказывают бойцы силовых структур ДНР.
"Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружён ПЗРК", — цитирует ТАСС слова ополченцев.
Украинский солдат был уроженцем Луганской Народной Республики и оказался бойцом подразделения радиолокационной разведки.
Напомним, раньше врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские националисты начали массово сдаваться — численностью вплоть до взводов. Для всех сдавшихся гарантированно достойное содержание, подытожил врио губернатиора.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.