Военнослужащий ВСУ сдался в плен на машине, нагружённой ПЗРК

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик ВСУ под Донецком сдался бойцам ВС РФ в плен на машине, которая была нагружена переносными зенитными ракетными комплексами.

Фото: t.me/RVvoenkor

ПЗРК было в автомобиле около двадцати. Это рассказывают бойцы силовых структур ДНР.

"Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружён ПЗРК", — цитирует ТАСС слова ополченцев.

Украинский солдат был уроженцем Луганской Народной Республики и оказался бойцом подразделения радиолокационной разведки.

Напомним, раньше врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские националисты начали массово сдаваться — численностью вплоть до взводов. Для всех сдавшихся гарантированно достойное содержание, подытожил врио губернатиора.