Боевики 101-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины массово сдались в плен бойцам российской армии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры уточняют, что произошло это в Харьковской области под Купянском. В ходе наступления ВС РФ националисты не смогли выдержать натиск русских и сдались.
"Всушники" захвачены бойцами Западного военного округа в районе населённого пункта Лиман Первый", — в частности пишет портал.
Отмечается, что мотивация у бандеровцев очень низкая, психологическое и физическое состояния ужасные, подытожила "РусВесна".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.