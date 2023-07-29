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Под Купянском 101-я бригада ВСУ массово сдаётся в плен

0:43
Силовые структуры

Боевики 101-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины массово сдались в плен бойцам российской армии.

Под Купянском 101-я бригада ВСУ массово сдаётся в плен
Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры уточняют, что произошло это в Харьковской области под Купянском. В ходе наступления ВС РФ националисты не смогли выдержать натиск русских и сдались.

"Всушники" захвачены бойцами Западного военного округа в районе населённого пункта Лиман Первый", — в частности пишет портал.

Отмечается, что мотивация у бандеровцев очень низкая, психологическое и физическое состояния ужасные, подытожила "РусВесна".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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