Под Купянском 101-я бригада ВСУ массово сдаётся в плен

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики 101-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины массово сдались в плен бойцам российской армии.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры уточняют, что произошло это в Харьковской области под Купянском. В ходе наступления ВС РФ националисты не смогли выдержать натиск русских и сдались.

"Всушники" захвачены бойцами Западного военного округа в районе населённого пункта Лиман Первый", — в частности пишет портал.

Отмечается, что мотивация у бандеровцев очень низкая, психологическое и физическое состояния ужасные, подытожила "РусВесна".