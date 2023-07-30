Александр Ходаковский: ВС Украины готовятся к штурму посёлка Урожайное

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что ВС Украины создали угрожающее положение для обороны российской армии.

Фото: vk.com

Он сообщил, что в последние часы разворачиваются бои на направлении Старомайорское — Урожайное. Киевские войска смогли занять Старомайорское, однако не стали прочно закрепляться там — вместо этого ВСУ начали разминировать наши инженерные заграждения в направлении Урожайного, пытаясь продвинуться дальше.

Ходаковский рассказал, что авиация противника совершила уже порядка семи налётов на этот населённый пункт.

"Активно работает РЭБ на подавление нашей связи, идёт артподготовка. Очевидно, что готовится попытка штурма Урожайного", — проинформировал командир.

В целом ВСУ пытаются создать угрозу Энергодару, концентрируя силы на Запорожском направлении. Это делается для сковывания ВС РФ.

"Захватив Старомайорское, противник получил возможность выйти Урожайному во фланг, создав угрожающее положение для нашей обороны", — сообщил Ходаковский.