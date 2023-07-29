Александр Ходаковский: ВС Украины таранит позиции ВС России в зоне СВО

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В своём Telegram-канале командир батальона "Восток" Александр Ходаковский представил свежие новости с передовой СВО. Вражеские силы активно наступают на позиции ВС РФ на нескольких участках, проявляя упорство и не жалея своих людей.

Фото: discover24.ru

На Херсонском направлении противник настойчиво стремится закрепиться на нашем берегу, создав плацдарм для дальнейшего развития успеха. Однако украинские боевики столкнулись с неудачами, и все их попытки оказались безуспешными.

На Донецком направлении ВСУ понесли потери. Наблюдается недовольство в некоторых подразделениях, что приводит к возможности оставления позиций.

Направление Великой Новосёловки оказалось в более сложной ситуации, где украинские боевики стремятся закрепиться в Старомайорском для улучшения своего положения.

Ходаковский подчёркивает, что победы военных ВСУ имеют локальный характер. Стратегических целей на этом направлении противник перед собой не ставит.

Ситуация на Запорожском направлении более опасна, так как противник сосредотачивает максимальные усилия на глобальных задачах. Он активно применяет авиацию и пытается прорвать нашу оборону в районе населённого пункта Работино.

"Но, судя по всему, несмотря на значительные потери и отказ ряда подразлелений от участия в наступательных действиях, противник продолжит таранить наши позиции в надежде, что мы прогнёмся. Противнику сейчас крайне важно дать хоть какой-нибудь результат, чтобы подогреть остывающий интерес Запада к поддержке Украины", — сообщил командир.