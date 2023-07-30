Генерал-майор армии США Энтони Поттс, отвечавший за закупки и инновации, погиб в результате якобы авиакатастрофы близ Абердинского испытательного полигона в Мэриленде.
Об этом сообщает американское издание New York Post.
Однако такого еще много будет — этого "списали" не оптом, как обычно, а в одиночку, уверен журналист Сергей Колясников.
"Вчера был вертолёт — сегодня самолёт. США и НАТО продолжают легализацию потерь после ударов "Кинжалами" по бункерам на Украине", — пишет публицист.
Поттс "погиб 25 июля" в результате крушения Piper PA-28 Cherokee, который он пилотировал. Авиакатастрофу расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США.
Генерал также был исполнительным директором программы командования, контроля и тактической связи.
"Поговаривают, в здании ЦРУ ещё должно появиться несколько новых звездочек. Но пока не рисуют, стесняются видимо", — подытожил Колясников.
За несколько дней до этого он предсказывал, что теперь надо "ждать" крушений вертолётов и самолётов в США — поскольку потери на Украине как-то надо легализовывать.
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