Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-майор армии США Энтони Поттс, отвечавший за закупки и инновации, погиб в результате якобы авиакатастрофы близ Абердинского испытательного полигона в Мэриленде.

Фото: Коммерсант.ру

Об этом сообщает американское издание New York Post.

Однако такого еще много будет — этого "списали" не оптом, как обычно, а в одиночку, уверен журналист Сергей Колясников.

"Вчера был вертолёт — сегодня самолёт. США и НАТО продолжают легализацию потерь после ударов "Кинжалами" по бункерам на Украине", — пишет публицист.

Поттс "погиб 25 июля" в результате крушения Piper PA-28 Cherokee, который он пилотировал. Авиакатастрофу расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Генерал также был исполнительным директором программы командования, контроля и тактической связи.

"Поговаривают, в здании ЦРУ ещё должно появиться несколько новых звездочек. Но пока не рисуют, стесняются видимо", — подытожил Колясников.

За несколько дней до этого он предсказывал, что теперь надо "ждать" крушений вертолётов и самолётов в США — поскольку потери на Украине как-то надо легализовывать.