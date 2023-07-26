Массовый российский ракетный удар по Украине нанесён 26 июля.
Взрывы в Киевской, Львовской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях. Разбит аэродром в житомирском Озёрном и аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Ракеты "Кинжал" уничтожили подземные арсеналы и штабы с советниками НАТО.
И это вечер только начался. Разумеется я в курсе, что ПВО "працюэ" и укронацисты сбили все "Кинжалы", в том числе один Зеленский лично сбил своим шприцем. Тем не менее, в ближайшие недели ждем крушений вертолётов в США — они так потери легализуют. В этот раз вертолётов надо будет много", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.
Из важного также поражён центр связи и управления во Львовской области. Плюс складов боекомплекта уничтожено более двадцати в разных регионах Незалежной.
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