Ждём крушений вертолётов в США — так потери на Украине легализуют

Массовый российский ракетный удар по Украине нанесён 26 июля.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Взрывы в Киевской, Львовской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях. Разбит аэродром в житомирском Озёрном и аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Ракеты "Кинжал" уничтожили подземные арсеналы и штабы с советниками НАТО.

И это вечер только начался. Разумеется я в курсе, что ПВО "працюэ" и укронацисты сбили все "Кинжалы", в том числе один Зеленский лично сбил своим шприцем. Тем не менее, в ближайшие недели ждем крушений вертолётов в США — они так потери легализуют. В этот раз вертолётов надо будет много", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.

Из важного также поражён центр связи и управления во Львовской области. Плюс складов боекомплекта уничтожено более двадцати в разных регионах Незалежной.