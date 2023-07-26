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Ждём крушений вертолётов в США — так потери на Украине легализуют

Силовые структуры

Массовый российский ракетный удар по Украине нанесён 26 июля.

Ждём крушений вертолётов в США — так потери на Украине легализуют
Фото: https://t.me/starukhofficial

Взрывы в Киевской, Львовской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях. Разбит аэродром в житомирском Озёрном и аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. Ракеты "Кинжал" уничтожили подземные арсеналы и штабы с советниками НАТО.

И это вечер только начался. Разумеется я в курсе, что ПВО "працюэ" и укронацисты сбили все "Кинжалы", в том числе один Зеленский лично сбил своим шприцем. Тем не менее, в ближайшие недели ждем крушений вертолётов в США — они так потери легализуют. В этот раз вертолётов надо будет много", — комментирует ситуацию журналист Сергей Колясников.

Из важного также поражён центр связи и управления во Львовской области. Плюс складов боекомплекта уничтожено более двадцати в разных регионах Незалежной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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