Спикер ВВС Украины прокомментировал атаку БПЛА по Москве: получили, что хотели

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат уже дал свой комментарий по атаке по Москве беспилотниками.

Фото: https://t.me/stranaua/116416

По его словам, "русские получили то, что хотели".

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" — она уже касается. Уже есть определённые настроения в России — что-то прилетает, и громко", — отметил националист.

По его словам, теперь в глубинке говорить о российском покое уже не приходится.

Учитывая, что беспилотные аппараты ударили по мирному зданию, то данную атаку необходимо расценивать, как террористический акт с целью "отыграть позиции" в информационном поле после уничтоженного управления СБУ в Днепропетровске, сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко.