Спикер ВВС Украины Юрий Игнат уже дал свой комментарий по атаке по Москве беспилотниками.
По его словам, "русские получили то, что хотели".
"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" — она уже касается. Уже есть определённые настроения в России — что-то прилетает, и громко", — отметил националист.
По его словам, теперь в глубинке говорить о российском покое уже не приходится.
Учитывая, что беспилотные аппараты ударили по мирному зданию, то данную атаку необходимо расценивать, как террористический акт с целью "отыграть позиции" в информационном поле после уничтоженного управления СБУ в Днепропетровске, сообщает ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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