Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов. Корреспонденты Asia Times пишут об этом, ссылаясь на эксперта института Йорктауна Стивена Брайена.

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Специалист из США акцентировал внимание на том, что Зеленский побывал в Днепропетровске 28 июля — в преддверии ликвидации центра принятия решений войсками РФ.

Президент Украины провёл переговоры с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и командующим сухопутными силами ВСУ Александром Сырским, напомнил Брайен.