Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов. Корреспонденты Asia Times пишут об этом, ссылаясь на эксперта института Йорктауна Стивена Брайена.
Специалист из США акцентировал внимание на том, что Зеленский побывал в Днепропетровске 28 июля — в преддверии ликвидации центра принятия решений войсками РФ.
Президент Украины провёл переговоры с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и командующим сухопутными силами ВСУ Александром Сырским, напомнил Брайен.
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