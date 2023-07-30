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Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ

Силовые структуры

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов. Корреспонденты Asia Times пишут об этом, ссылаясь на эксперта института Йорктауна Стивена Брайена.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Фото: Youtube: Ударные Z силы

Специалист из США акцентировал внимание на том, что Зеленский побывал в Днепропетровске 28 июля — в преддверии ликвидации центра принятия решений войсками РФ.

Президент Украины провёл переговоры с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и командующим сухопутными силами ВСУ Александром Сырским, напомнил Брайен.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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