Боевики ВСУ предпринимают попытки атак на территории РФ, преследуя цель скрыть собственные неудачи в зоне проведения спецоперации. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Сергей Цеков.
Российский парламентарий акцентировал внимание на том, что укронацисты систематически терпят неудачи на фронте. Именно по этой причине киевский режим демонстрирует сейчас "хоть какую-то активность", пояснил Цеков. Подобного рода акции ориентированы, прежде всего, на получение медийной поддержки, констатировал официальный представитель Совета Федерации.
"Все эти атаки больше для поддержания морального духа украинской армии и граждан Украины, которые ещё заряжены на войну и верят, что у Украины будут успехи в этом противостоянии", — резюмировал российский сенатор.
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