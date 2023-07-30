Цеков: киевский режим атакует Крым и Москву беспилотниками для поддержания боевого духа

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ предпринимают попытки атак на территории РФ, преследуя цель скрыть собственные неудачи в зоне проведения спецоперации. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Фото: https://eadaily.com/

Российский парламентарий акцентировал внимание на том, что укронацисты систематически терпят неудачи на фронте. Именно по этой причине киевский режим демонстрирует сейчас "хоть какую-то активность", пояснил Цеков. Подобного рода акции ориентированы, прежде всего, на получение медийной поддержки, констатировал официальный представитель Совета Федерации.

"Все эти атаки больше для поддержания морального духа украинской армии и граждан Украины, которые ещё заряжены на войну и верят, что у Украины будут успехи в этом противостоянии", — резюмировал российский сенатор.