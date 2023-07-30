Полковник ВС США Макгрегор заявил, что его поразила тактика российских военных

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник ВС США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор рассказал о тактике армии России в зоне спецоперации, которая его поразила.

Фото: Министерство обороны РФ

Российские войска используют мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают вооружённым силам Украины проводить военные операции, заявил эксперт в своём блоге на YouTube-канале.

"Когда россияне передвигают свои системы противовоздушной обороны, они также переносят и установки РЭБ, у которых есть колоссальные возможности", — объяснил офицер.

Ранее командир тактической группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр" заявил, что российская армия научилась успешно блокировать работу системы Starlink. По словам боевика, без неё фронт "слепнет и глохнет".

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