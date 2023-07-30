МК: офицер РЭБ объяснил, как дронв ВСУ могли долететь до "Москва-Сити"

Кадровый офицер в отставке, отработавший более 35 лет в системе радиоэлектронной борьбы, оценил утреннюю атаку дронов вооружённых сил Украины (ВСУ) на "Москва-Сити". Эксперт в беседе с "МК" назвал налёт "москитными ударами с психологическим эффектом".

Фото: Denis Babenko/Russian Look

"Эта тактика заключается в нанесении малозначимых, лёгких, фактически бесполезных с военной точки зрения, но вместе с тем резонансных ударов, чтобы создать панику среди населения. Реального значения они не имеют", — заметил собеседник издания.

По его мнению, беспилотники могли быть запущены как из Украины, так и из подмосковного леса. Причём во втором случае у ПВО остаётся значительно меньше времени, чтобы обнаружить и поразить цель, добавил офицер.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как могли наводить упавшие в "Москва-Сити" дроны ВСУ.

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