Минобороны: ВС РФ не дают ВСУ закрепиться на Южнодонецком направлении — потеряли Leopard и М777

Российские военные не дают закрепиться украинцам в селе Старомайорском на Южнодонецком направлении. Украинские националисты несут большие потери, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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По его словам, несколько боевиков ВСУ взяты в плен.

"Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боёв противник несёт потери", — пояснил Чехов РИА Новости.

Он уточнил, за сутки попыток ВСУ прорвать линию российской обороны, украинцы потеряли:

танк Leopard,

несколько БМП,

гаубицы M777,

гаубицы Д-20.