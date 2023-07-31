Российские военные не дают закрепиться украинцам в селе Старомайорском на Южнодонецком направлении. Украинские националисты несут большие потери, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, несколько боевиков ВСУ взяты в плен.
"Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боёв противник несёт потери", — пояснил Чехов РИА Новости.
Он уточнил, за сутки попыток ВСУ прорвать линию российской обороны, украинцы потеряли:
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.