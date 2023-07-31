Ситуация на линии соприкосновения может означать, что ВСУ начали "второй этап" контрнаступления, заявили американские СМИ. По их мнению, украинская армия "усилила" натиск.
ВСУ стремятся прорвать линию обороны российских войск.
"Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления", — пишет CNN.
Так, по словам авторов, контрнаступление ВСУ "набирало обороты" с начала июля. Правда, каких результатов украинцы добились в ходе манёвров, издание не уточняет.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.