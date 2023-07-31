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CNN: Киев мог начать новый этап контрнаступления ВСУ

Силовые структуры

Ситуация на линии соприкосновения может означать, что ВСУ начали "второй этап" контрнаступления, заявили американские СМИ. По их мнению, украинская армия "усилила" натиск.

CNN: Киев мог начать новый этап контрнаступления ВСУ
Фото: The Daily Beast

ВСУ стремятся прорвать линию обороны российских войск.

"Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления", — пишет CNN.

Так, по словам авторов, контрнаступление ВСУ "набирало обороты" с начала июля. Правда, каких результатов украинцы добились в ходе манёвров, издание не уточняет.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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