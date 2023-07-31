CNN: Киев мог начать новый этап контрнаступления ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения может означать, что ВСУ начали "второй этап" контрнаступления, заявили американские СМИ. По их мнению, украинская армия "усилила" натиск.

Фото: The Daily Beast

ВСУ стремятся прорвать линию обороны российских войск.

"Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления", — пишет CNN.

Так, по словам авторов, контрнаступление ВСУ "набирало обороты" с начала июля. Правда, каких результатов украинцы добились в ходе манёвров, издание не уточняет.