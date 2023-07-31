Украинская армия лишилась нескольких бронемашин и 20 боевиков ВСУ на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, противник понёс потери благодаря танковому экипажу под командованием младшего сержанта Максима Комаровского.
"Танкистам под командованием Максима Комаровского огнём с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", — сообщил Чехов РИА Новости.
Как подчеркнул начальник пресс-центра группировки, атака противника была отражена в полной мере, боевая задача танковым экипажем выполнена.
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