Группировка "Восток": танковый экипаж уничтожил на Времевском выступе БМП и боевиков ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия лишилась нескольких бронемашин и 20 боевиков ВСУ на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

По его словам, противник понёс потери благодаря танковому экипажу под командованием младшего сержанта Максима Комаровского.

"Танкистам под командованием Максима Комаровского огнём с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", — сообщил Чехов РИА Новости.

Как подчеркнул начальник пресс-центра группировки, атака противника была отражена в полной мере, боевая задача танковым экипажем выполнена.