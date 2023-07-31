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Ходаковский: противник ведёт себя так, будто его время истекает

1:10
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский уже не воспринимается безальтернативным фаворитом. На Украине также наметились странные альянсы, предположить которые невозможно было ранее. Об этом пишет заместитель командира спецназа Росгвардии ДНР и экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Ходаковский: противник ведёт себя так, будто его время истекает
Фото: AP Photo / Yves Herman

По мнению военного, противник ведёт себя так, словно его время истекает. И есть высокая вероятность того, что Зеленский уже изрядно утомил своих западных партнеров.

При этом никаких оснований считать, что завтра лидера киевского режима снесут, нет, добавил бывший комбат.

Зеленский не против поиграть в отмену выборов, однако судя по тому, что его офис начал сейчас активную подготовку к политической борьбе — выборы всё же состоятся, считает Ходаковский.

"Отсюда напрашивается вывод: ситуацию постепенно подводят к перемирию. Поэтому Зеленскому сейчас крайне важно войти в предвыборную борьбу на военном позитиве, иначе военный "кейс" повернут против него", — заключил командир.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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