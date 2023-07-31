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Обозреватель Telegraph Ричард Кемп: Украина рискует лишиться поддержки из-за приближающихся выборов президента США

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Силовые структуры

Киевский режим всерьёз рискует лишиться главного союзника в лице Соединённых Штатов в связи с тем, что там приближаются президентские выборы, следует из публикации обозревателя Telegraph Ричарда Кемпа.

Обозреватель Telegraph Ричард Кемп: Украина рискует лишиться поддержки из-за приближающихся выборов президента США
Фото: Правда.Ру

"Украина сражается сейчас не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США”, — говорится в статье.

По словам Кемпа, выборы президента в США играют однозначно против Владимира Зеленского, поскольку Джо Байдену для переизбрания нужно, чтобы украинский конфликт завершился.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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