Обозреватель Telegraph Ричард Кемп: Украина рискует лишиться поддержки из-за приближающихся выборов президента США

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим всерьёз рискует лишиться главного союзника в лице Соединённых Штатов в связи с тем, что там приближаются президентские выборы, следует из публикации обозревателя Telegraph Ричарда Кемпа.

Фото: Правда.Ру

"Украина сражается сейчас не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США”, — говорится в статье.

По словам Кемпа, выборы президента в США играют однозначно против Владимира Зеленского, поскольку Джо Байдену для переизбрания нужно, чтобы украинский конфликт завершился.