Киевский режим всерьёз рискует лишиться главного союзника в лице Соединённых Штатов в связи с тем, что там приближаются президентские выборы, следует из публикации обозревателя Telegraph Ричарда Кемпа.
"Украина сражается сейчас не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США”, — говорится в статье.
По словам Кемпа, выборы президента в США играют однозначно против Владимира Зеленского, поскольку Джо Байдену для переизбрания нужно, чтобы украинский конфликт завершился.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.