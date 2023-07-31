Вице-спикер Совета Федерации Косачёв: выборы президента США обострят украинский конфликт

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед выборами президента в Соединённых Штатах есть серьёзный риск эскалации конфликта на Украине со стороны кандидатов, следует из заявления вице-спикера Совфеда Константина Косачёва.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор акцентировал внимание на том, что Вашингтон прибегает к внешней политике в межпартийной борьбе. Если какая-либо из американских партий будет нуждаться в дополнительных голосах на выборах главы государства, то она без раздумий пойдёт на такую меру как усиление эскалации украинского конфликта, предупредил Косачёв.