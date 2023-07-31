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РВ: бойцы ВСУ сдаются в плен у Работино в массовом порядке

Силовые структуры

У населённого пункта Работино на Запорожском направлении происходит массовая сдача в плен солдат ВСУ. Украинские военнослужащие переходят на сторону россиян прямо во время боёв, пишет Telegram-канал "Русская весна".

РВ: бойцы ВСУ сдаются в плен у Работино в массовом порядке
Фото: архив

Для того, чтобы сдаться в плен, украинские военные выходят на нужную частоту и отправляют запрос "Вызываем Волгу", после чего им предоставляются все необходимые для перехода к россиянам инструкции.

Попавшие на российские позиции украинцы рассказывают, что на службе в украинской армии оказались, будучи мобилизованными в принудительном порядке. ВСУшники добавляют, что особой подготовки к боям у них не было, зато руководство, не раздумывая, сразу бросило их в самые горячие точки.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что бойцы ВСУ переходят на российскую сторону не поодиночке, а целыми подразделениями на ряде направлений.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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