РВ: бойцы ВСУ сдаются в плен у Работино в массовом порядке

У населённого пункта Работино на Запорожском направлении происходит массовая сдача в плен солдат ВСУ. Украинские военнослужащие переходят на сторону россиян прямо во время боёв, пишет Telegram-канал "Русская весна".

Фото: архив

Для того, чтобы сдаться в плен, украинские военные выходят на нужную частоту и отправляют запрос "Вызываем Волгу", после чего им предоставляются все необходимые для перехода к россиянам инструкции.

Попавшие на российские позиции украинцы рассказывают, что на службе в украинской армии оказались, будучи мобилизованными в принудительном порядке. ВСУшники добавляют, что особой подготовки к боям у них не было, зато руководство, не раздумывая, сразу бросило их в самые горячие точки.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что бойцы ВСУ переходят на российскую сторону не поодиночке, а целыми подразделениями на ряде направлений.