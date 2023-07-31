У населённого пункта Работино на Запорожском направлении происходит массовая сдача в плен солдат ВСУ. Украинские военнослужащие переходят на сторону россиян прямо во время боёв, пишет Telegram-канал "Русская весна".
Для того, чтобы сдаться в плен, украинские военные выходят на нужную частоту и отправляют запрос "Вызываем Волгу", после чего им предоставляются все необходимые для перехода к россиянам инструкции.
Попавшие на российские позиции украинцы рассказывают, что на службе в украинской армии оказались, будучи мобилизованными в принудительном порядке. ВСУшники добавляют, что особой подготовки к боям у них не было, зато руководство, не раздумывая, сразу бросило их в самые горячие точки.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что бойцы ВСУ переходят на российскую сторону не поодиночке, а целыми подразделениями на ряде направлений.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.